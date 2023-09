Come racconta Gazzetta, Allegri non è uno specialista delle partenze sprint, tutt’altro.Basta fare un tuffo nel passato per averne conferma: nel suo primo anno al Milan (2010-11) si ritrovò con 5 punti e a 5 dalla capolista Inter (una vittoria, due pareggi e una sconfitta) ma poi chiuse con 82, staccando i nerazzurri di 6 lunghezze e sbaciucchiando il primo trofeo della sua carriera.