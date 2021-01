Non solo Matthijs De Ligt. Anche Merih Demiral è decisamente un grande nome del futuro della difesa della Juventus. Quasi del tutto ristabilito dai suoi acciacchi, il difensore turco in questi primissimi giorni del 2021 ha avuto modo di infiammare il suo profilo Instagram tra post e stories. Dopo il primo allenamento dell'altroieri ha pubblicato uno scatto della sua corsetta, mentre ieri ha diffuso addirittura un video in cui, con tanto di tariffario appeso alle spalle, taglia i capelli col rasoio elettrico all'esperto compagno di reparto Leonardo Bonucci!