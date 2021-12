La Juventus ha un problema con gli attaccanti. E i soli 27 gol segnati nel girone d'andata di questo campionato sono lì a testimoniare tutte le difficoltà offensive della squadra di Max Allegri. Se però l'attacco piange, la difesa ride decisamente. La retroguardia bianconera è la seconda migliore della Serie A, con appena 17 gol incassati in 19 partite, ed è quella che concede meno tiri nello specchio della propria porta. E la Gazzetta dello Sport ci dispiega poi i numeri importanti circa l'apporto di gol dei difensori della Juve:Certo, alla base di questo c'è il ruolo particolare diufficialmente un terzino ma che ricopre incarichi più offensivi di quanto la posizione in campo non dica. Degli 8 gol della difesa,contro l'Udinese alla prima giornata, poi il fulmine finale con la Fiorentina, il "gol olimpico" col Genoa e la prodezza balistica col Bologna.(Sampdoria e doppietta con la Lazio). Infinesul campo dello Spezia. Ma non può certo essere la difesa a trascinare il peso offensivo di una squadra. Specialmente di una big.