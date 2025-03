Dalle parole di Giuntoli, al futuro: quante possibilità ha Tudor di rimanere alla Juventus

Il futuro è ancora da scrivere



Tudor confermato alla Juventus se...

Una sterzata decisa. Perché la "forte preoccupazione" era reale.ha spiegato la scelta di Igor Tudor con parole diplomatiche, ma dal significato inequivocabile. Se per Thiago Motta si è trattato di un rischio preso e andato male, senza che si possa parlare di un fallimento totale, ora la Juventus ha voltato pagina. E Giuntoli è pronto a fare di tutto per supportare il nuovo allenatore.Tudor si è sempre distinto per la sua presenza costante sul campo, al fianco della squadra, accogliendo le perplessità dei giocatori e contagiando l'ambiente con il suo entusiasmo. Il presente è la sua unica preoccupazione, senza distrazioni sul futuro. "Vorrei un contratto di dieci anni, ma non cambierebbe il mio approccio al lavoro", ha sorriso l'allenatore croato.L'orizzonte di Tudor alla Juventus resta incerto. Le parole di Giuntoli lo confermano: "Igor rimarrà con noi fino alla fine della stagione, compreso il Mondiale per Club, poi ci siederemo a un tavolo e la speranza è di continuare insieme". Nessuna promessa a lungo termine, ma un'opportunità concreta. La possibilità di un rinnovo esiste,Quante possibilità ha Tudor di restare sulla panchina bianconera?Ha avuto l'opportunità prima di chiunque altro e, nel mondo degli allenatori, la precarietà è una costante. Tudor lo sa bene, avendo spesso dovuto lottare per la sua posizione, dimostrandosi all'altezza delle sfide più impegnative. Alla Juventus troverà una pressione ancora maggiore, ma l'obiettivo resta lo stesso: incidere subito, sfruttando una rosa di alto livello.Quali condizioni potrebbero garantirgli la conferma? Il primo obiettivo è chiaro: qualificarsi alla prossima Champions League. Ma non basta. Un grande Mondiale per Club, con risultati e riconoscimenti economici tangibili, rafforzerebbe ulteriormente la sua posizione.Anche in caso di successo in campionato, la Juventus potrebbe valutare alternative più sicure, come Conte, Gasperini o Pioli.Per ora, il destino è nelle mani di Tudor. Juventino di cuore, affamato di successi, pragmatico. La sfida è lanciata. In bocca al lupo.