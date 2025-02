Dalle parole di Fabregas ai commenti nello studio di Sky: Inter 'criticata troppo'

Cos'ha detto Fabregas

Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha più volte ribadito che nel calcio non bisogna farsi influenzare dai risultati immediati. La sua posizione è chiara: non è giusto che un singolo episodio o una giocata, bella o brutta che sia, condizionino l'opinione sulla prestazione complessiva di una squadra.Questo pensiero è stato supportato anche dal giornalista Stefano De Grandis, intervenuto dagli studi di Sky Sport. "Sono completamente d'accordo", ha dichiarato De Grandis. "Non amo fare discorsi categorici. Ogni allenatore ha il proprio modo di lavorare. Però, non è giusto che il risultato finale o una giocata, anche se decisiva, influenzino l'analisi complessiva della partita. La scorsa settimana si è fatto un gran parlare dell'Inter, che ha mostrato alcune difficoltà quest'anno,Fabregas ha ragione".Le parole di Fabregas dopo la vittoria sul Napoli sono state altrettanto chiare: "Sono felice della prestazione della squadra. Abbiamo sempre cercato di giocare, ma dobbiamo restare umili. Abbiamo affrontato una squadra di altissimo livello, con giocatori come Lukaku e McTominay, che vengono da club prestigiosi come Chelsea e United. La chiave è l'umiltà, ma anche il coraggio, e nel secondo tempo ho visto una squadra con una mentalità forte. Sebbene fossero superiori nel primo tempo, non abbiamo mai mollato e abbiamo cercato di vincere. Ora dobbiamo già guardare alla prossima sfida, perché nel calcio quello che è successo dieci minuti fa non conta più."Questa dichiarazione di Fabregas non solo sottolinea l'importanza di una mentalità solida, ma anche la capacità di restare concentrati sul futuro senza farsi distrarre dai risultati del passato. Una filosofia che sta dando i suoi frutti e che sta conducendo il Como a ottenere ottimi risultati nonostante la difficoltà dell'avversario.