Questione di tempo, perché tutti gli accordi sono ormai presi. Giorgioè pronto a prolungare di un altro anno la sua storia alla Juventus: l'ultimo contatto con il presidente Agnelli - su ammissione di quest'ultimo - è arrivato lunedì. Mancano solo le firme. Arriveranno al termine delle vacanze inche il capitano sta trascorrendo in famiglia e con un'altra dolce metà,Manca sempre meno: martedì la squadra bianconera tornerà al completo, di rientro anche i nazionali azzurri campioni d'Europa.L'incontro è un omaggio voluto dal primo cittadino per onorare il capitano juventino per la vittoria a Euro 2020 e sarà verosimilmente l'occasione per annunciare a tutti che sì, continuerà a giocare. E che continuerà a farlo con la sua Juventus.