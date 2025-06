Dalle parole del presidente alle cifre: Gyokeres può andare alla Juventus?

Getty Images

La Juventus sta pensando al suo futuro, con diversi nomi sul piatto. Da quelli certi, come Igor Tudor che rinnoverà fino al 2027, a quelli che ci saranno al Mondiale per Club, come. Oltre a loro, però, i bianconeri stanno ragionando su diversi profili per rinforzare la rosa, un intervento necessario come aveva dichiarato lo stesso Tudor.Tra i nomi accostati di recente alla Juve c'è stato quello di Viktor Gyokeres, attaccante che ha segnato. Proprio il presidente del club portogheseha parlato dell'interesse di diverse squadre e delle cifre per il suo attaccante.

"Lo Sporting non esigerà la clausola di rescissione, ma dovreste conoscermi meglio: minacce, ricatti, offese, con me non funzionano. Una cosa posso garantirla: Viktor Gyokeres non parte per 60 milioni più 10. Non parte, perché non l’ho mai permesso, e con questo gioco dell’agente la situazione sta solo peggiorando. Lo Sporting ha parola e buon senso. Il presidente ha detto due cose: che non avrebbe preteso la clausola da 100 milioni e che il valore sarebbe stato adeguato alle prestazioni di Viktor".Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Juventus al momento non starebbe pensando a Gyokeres come priorità per il reparto offensivo, con diverse soluzioni da valutare per il futuro. Su di lui, inoltre, ci sarebbe un forte interesse