Le parole nel prepartita, dure, poi una reazione in tribuna colta dalle telecamere. Massimiliano Allegri stava per cambiare Dybala già dopo un’ora di gioco, poi la Joya si è accesa e Max ha deciso di rimandare il cambio, con il numero 10 che poi ha mandato in porta Vlahovic per il gol del 2-1. Poi il cambio arriverà lo stesso, dentro Kean per Paulo. E nel postpartita - scrive la Gazzetta - "ci sono immagini di Nedved che scuote visibilmente la testa e si dispera, secondo Sky proprio in quel momento, anche se sulla tempistica le ricostruzioni sono discordanti: il club e lo stesso Pavel fanno sapere che invece era un altro momento della partita. Fanno vedere le immagini a Max, dopo il match, che ride". Un piccolo giallo, che però si unisce alle parole nel prepartita: "Vincere è l’unica cosa che conta. Complimenti dopo l’Inter? Non so quali complimenti ha sentito l’allenatore, nessuno mi ha mai fatto i complimenti dopo aver perso. Quello che conta è la vittoria, soprattutto in Italia". Non proprio una pacca sulla spalla, ecco.