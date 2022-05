E' tempo di fare bilanci in casa Juve, con i dirigenti della Continassa che stanno lavorando da settimane per cercare di realizzare dei colpi in 'stile Vlahovic' e mettere gli ultimi e definitivi tasselli al proprio posto, con la sperazna di tornare a vincere sin da subito. Nel frattempo, i giocatori bianconeri sono impegnati a fare ben altro e soprattutto a concedersi un pò di meritato riposo, prima di tornare nuovamente a gettarsi nella mischia. C'è chi ha scelto le gite in bicicletta per le vie di Amsterdam come De Ligt e la sua compagna e chi invece è volato oltreoceano, come la famiglia Rugani che ha raggiunto Dubai poche ore fa. Ha scelto il mare invece Moise Kean, in attesa di segnali su quello che sarò il suo imminente futuro. Chi invece + certo della sua permanenza è Carlo Pinsoglio, il quale ha scelto una spa nelle Langhe come luogo dove trascorrere momenti di relax con la sua Giulia. Cambia sport invece l'ex giallorosso Szczesny, dedicandosi interamente al golf. Prova a rinascere così la vera Juve, quella abituata a vincere sempre.