La crescita di Matthijs De Ligt ha avuto un momento di svolta il giorno del gol al Torino. Un girone fa, il difensore olandese ha segnato al derby trovando fiducia in se stesso: "Quello d'andata ovviamente è un bellissimo ricordo per me. È stato il mio primo gol con la Juve, il primo in Italia che ci ha dato una vittoria importantissima. Non era un momento facile per me. Ricevevo molte critiche ed ero in difficoltà. Quel gol mi ha dato un po' di sollievo e felicità, a me e tutta la squadra. Grazie a quel gol sono migliorato tanto e sono diventato il giocatore che sono adesso".