Dalle cessioni di Cambiaso e Vlahovic al nodo Champions: le strategie per una Juventus sostenibile

Dalle parti della Continassa il diktat è chiaro e non va perso di vista nemmeno per un secondo. Ad unache nutre la naturale ambizione di tornare vincente sul campo deve viaggiare, in parallelo, una Juve in grado di diventare sostenibile dal punto di vista economico.L'analisi avanzata da La Gazzetta dello Sport, evidenzia quale tipo di strategia il club bianconero avrebbe deciso di attuare per provare a conseguire il grande obiettivo, ovvero quello di raggiungere il pareggio di bilancio in vista della stagione 2026/27.Piani futuri che, inevitabilmente, passano anche e soprattutto da alcune scelte importanti che verranno fatte nel presente. Da Cambiaso a Vlahovic, fino al nodo Champions League: quali saranno le prossime mosse del club zebrato?

Cessione di Cambiaso già pianificata

Vlahovic può liberare 40 milioni

Ridimensionamento senza Champions?

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, la cessione di Andrea Cambiaso sarebbe già stata pianificata dallo stato maggiore juventino. L'interesse da parte del Manchester City è reale ma nel mercato di gennaio non si sono creati i presupposti per arrivare a concretizzarlo. E' lecito pensare e attendersi che l'assalto decisivo da parte del club inglese possa essere operato già in estate, quando la società allenata da Pep Guardiola si presenterà a Torino con gli argomenti giusti per strappare il sì di tutte le parti in causa e portare il giocatore in Premier League, garantendo alla Juve l'ennesima maxi plusvalenza della sua storia recente.Una grossa e sostanziale mano ai conti della Juventus la potrebbe anche dare l'eventuale cessione di Dusan Vlahovic in estate. L'attaccante serbo, il cui contratto scade il 30 giugno del 2026, percepisce un ingaggio monstre (12 milioni di euro comprensivi di bonus) considerato ormai nettamente al di fuori dei nuovi parametri tracciati dal club bianconero. In termini di costi, l'eventuale cessione di Vlahovic - che si concretizzerebbe nell'estate del 2025 proprio per scongiurare un addio a zero un anno più tardi - potrebbe 'liberare' qualcosa come 40 milioni di euro. Numeri che impongono una riflessione doverosa sulle scelte che andranno fatte in estate.Un ruolo cruciale, ovviamente, lo gioca anche la Champions League. Per i bianconeri staccare il pass per la massima rassegna continentale anche nell'annata 2025/26 rappresenterebbe qualcosa di vitale. Per questo motivo qualora l'obiettivo più importante, ad oggi, di questa stagione non venisse centrato, ovvero quello di un piazzamento tra le prime quattro della Serie A, la Juve sarebbe chiamata ad attuare i correttivi necessari. Uno scenario con il club zebrato fuori dalla Champions imporrebbe, inevitabilmente, un ridimensionsamento. La 'lacuna' della mancata qualificazione alla massima rassegna continentale potrebbe essere colmata a suon di risparmi o di ulteriori cessioni di qualche altro pezzo pregiato della squadra, il cui sacrificio potrebbe andare a tamponare uno scenario che tutti si augurano di scongiurare.