Calciomercato Juve, chi é Pavlovic

Strahinja, attuale protagonista con la maglia del Salisburgo, sta suscitando l'interesse di, secondo quanto riportato dal Salzburger Nachrichten. Con ventidue presenze, due gol e altrettanti assist tra Bundesliga austriaca, Champions League e Coppa d'Austria, il difensore serbo si afferma come una rivelazione.Paragonato in patria a Nemanja Vidic, Pavlovic, con il suo metro e novantaquattro d'altezza, possiede un'imponente presenza fisica, ma nonostante ciò, la sua velocità sorprendente è un punto chiave. La sua abilità nel gioco aereo e l'efficacia nei contrasti, unite a una spiccata posizione tattica, fanno di lui un difensore versatile, capace di giocare anche come terzino sinistro. Con il contratto di Alexin scadenza, Pavlovic potrebbe essere la soluzione ideale per la Juventus. La sua esplosività e il talento emergente rendono intrigante il suo possibile approdo nel calcio europeo, aggiungendo ulteriore interesse al suo futuro.