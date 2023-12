Si comincia ad entrare nel vivo del mercato e in queste ore stanno iniziando ad essere definite le prime operazioni del nuovo anno. Tra i vari nomi che circolano, in queste ore a tenere banco è quello dell'ex Juve Angel Di Maria, con una voce proveniente dall'Argentina che lo vorrebbe in Brasile prossimamente. Stando a quanto riportato dal portale argentino Tyc Sports infatti, il giocatore andrà in scadenza di contratto con il Benfica a giugno e se non dovesse rinnovare potrebbe accettare la proposta del Gremio.