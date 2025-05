Dall'Argentina - Juventus, sfida a Napoli e Bologna per un giocatore

un' ora fa



La Juventus potrebbe avere una nuova idea per rinforzare il centrocampo probabilmente già nel corso della sessione estiva di calciomercato. A dare la notizia è dall'Argentina il giornalista Uriel Iugt del Mercado de pases. La Juventus avrebbe messo infatti gli occhi su Facundo Bernal centrocampista classe 2003 di proprietà del Fluminense con cui ha un contratto in scadenza nel 2028. In queste settimane il giocatore però è corteggiato fortemente anche dal Bologna e dal Napoli. Le prossime settimane saranno decisive per capire quale sarà la destinazione del giocatore che però ha diverse estimatrici.