Juventus, il futuro di Soulé e il prezzo

Questo andrà visto giorno dopo giorno, con un mercato che sarà inevitabilmente lungo e ricco di mosse da parte di una Juventus che ha un compito chiaro: rinforzarsi e allungare la rosa, in vista delle cinque competizioni che si giocherà il prossimo anno. C'è bisogno di alternative, ma soprattutto di qualità. Quella che può dare un profilo come Soulé, giovane in rampa di lancio, tecnico e volenteroso. Questo basterà a tenerlo a Torino? Non proprio.Molto, infatti, dipenderà dalla nuova gestione tecnica, da Allegri o dal possibile nuovo allenatore (Thiago Motta?) che potrà dire la sua sul mantenerlo in rosa di rientro dal Frosinone. Il tipo di calcio da giocare, il ruolo da costruire intorno alla sua qualità, sono tanti gli aspetti da considerare. E tra questi entra, inevitabilmente, anche il lato economico: un grande e fondamentale criterio. Secondo quanto riportato da TyC Sports, infatti, l'intenzione della Juventus è sicuramente quello di richiamarlo alla base, ma soprattutto di tenersi il classe 2003 anche nella prossima stagione.