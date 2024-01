Come ormai da tempo, la Juventus è molto attenta al mercato dei giovani. Il club bianconero sarebbe vicinissimo a Francisco Barido, talento classe 2009 del Boca Juniors stando alle informazioni che arrivano dal Sudamerica. Per questioni di età il Boca non può stipulare contratti con il ragazzo e per questo è libero di andarsene. Il club argentino è convinto che il 14enne si trasferirà a Torino per giocare con la Juventus. Barido, riferisce il giornalista argentino, Julio Pavoni, ha anche il passaporto comunitario.