Alex Del Piero in Arabia? Alex Del Piero in coppia con Cristiano Ronaldo? Sì, ma non per giocare. Una possibilità, una voce uscita nelle ultime ore, diventata immediatamente virale e che ha fatto il giro del web. Stando a voci provenienti dall'Arabia Saudita, Alessandro Del Piero potrebbe ricoprire l'incarico di direttore sportivo dell'Al Nassr, la squadra dove gioca proprio CR7. Lo riporta SportMediaset.