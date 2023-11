Ieri lo "scontro" a distanza si è consumato intorno al, con un titolo di Tuttosport che è diventato il pretesto per un nuovo attacco sui presunti (e già smentiti) falsi in bilancio dei "rivali". E pensare che Roccoera pure tifoso della... Lo ha rivelato lui stesso in più di un'occasione, anche quando stava trattando l'acquisto della stessa squadra viola: "Chiunque quando cresce lo diventa. Lo sono stato e lo sono ancora, ma sono tifoso soprattutto della Nazionale Italiana", le sue parole in un'intervista del maggio 2019 al Corriere Fiorentino, come riporta l'edizione odierna di TS.E allora quand'è che il 73enne è diventato? La prima polemica scoppia al primo giorno a Firenze da presidente del club, quando posa con una sciarpa con la scrittain bella vista. Il 2 febbraio 2020, poi, alla sua prima presenza all'Allianz Stadium, non riesce proprio a digerire i rigori che fruttano due gol dei bianconeri nel 3-0 finale, tanto da lasciarsi andare a una vibrante protesta: "Sono disgustato, gli arbitri non possono decidere le partite come successo oggi". Pochi mesi più tardi, poi, il primo affare con la cessione di Federico, del quale torna a parlare in seguito scatenando un'altra polemica: "Come lo hanno comprato? Ce lo hanno "rubato" perchè gli hanno dato molti soldi... Ci sono club come Juventus, Inter e Barcellona che sono indebitati per un...".Attacchi, quelli incentrati su mercato e questioni finanziarie, che tornano a più riprese nei suoi discorsi, e con ancora più forza dopo il trasferimento a Torino di Dusan. "Da quel che ho letto le norme non sono state rispettate dalla Juve che ha 200 milioni di perdite, eppure non mi risulta che abbiano avuto delle penalizzazioni in classifica o sul mercato...". E ancora, proprio in riferimento ai due attaccanti: "Sono andati alla Juve solo per i soldi, e vedendo quello che hanno fatto in bianconero abbiamo fatto un affare". Domani un nuovo capitolo della sfida, questa volta sul campo.