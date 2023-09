. Chiuso il mercato, ecco che l'esterno serbo può tornare a sfrecciare come sa fare sulla corsia mancina: dopo le due panchine con Udinese e Bologna, infatti, ecco l'occasione a Empoli. Massimiliano Allegri è pronto a rispolverarlo dal primo minuto dopo che nella scorsa stagione aveva fatto segnare 54 presenze tra campionato e coppe e ben 37 gare su 38 in Serie A. Max di lui ha detto: "Gli zero minuti di Kostic non dipendevano dal mercato, ritenevo più adatto Cambiaso per quelle partite. Filip è affidabile e lo scorso anno ha servito 12 assist", ed ecco che da qui può ripartire.Come riporta la Gazzetta, dunque, ecco il rilancio di Kostic, che potrebbe non essere l'unica novità. Ballottaggi e nodi da sciogliere nelle ultime ore, perché la Juve ha tante carte da giocarsi e soli 90' a settimana. Sarà complesso far coesistere tutti senza creare troppi malumori, ma potrebbe anche essere la chiave per il ritorno al successo. E anche da Kostic si capirà se tutto questo può funzionare: la prima dell'anno per tornare subito al top.