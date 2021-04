DAL SITO UFFICIALE DELLA JUVENTUS



Cristiano Ronaldo viaggia alla media di 2 gol a partita quando si gioca Juventus-Parma. Con esemplare regolarità, nelle due precedenti gare ha messo a segno una doppietta ogni volta. Particolarmente importante l'ultima, quella dello scorso campionato: una rete per tempo per vincere 2-1 una gara non semplice da risolvere.



2018-19 DANIELE RUGANI

Nel 3-3 di due campionati fa, oltre ai 2 gol di CR7 c'è stato l'acuto di Rugani. Per il centrale bianconero è l'ultima delle 7 reti realizzate con la Juventus ed è una delle più belle. Con buona coordinazione Daniele chiude al volo un'azione tambureggiante, che vede coinvolti Spinazzola, Mandzukic e Ronaldo.



2014-15 CARLOS TEVEZ

Impossibile non pensare che certi gol li possono immaginare e realizzare solo i numeri 10, a maggior ragione se sono argentini. Il coast to coast di Tevez nasce da un contrasto rabbioso nella propria metà campo: è la scintilla che scatena una fuga imprendibile, nella quale supera avversari come birilli. Il capolavoro si completa arrivati al limite dell'area, quando l'Apache ha la freddezza di resistere alla tentazione del tiro violento e sceglie di piazzare il pallone di giustezza nell'angolino.



2012-13 STEPHAN LICHTSTEINER

Nell'immaginario collettivo il nesso tra Lichtsteiner e Juventus-Parma ha un'associazione immediata: il primo gol ufficiale allo Stadium. La foto, però, ritrae la soddisfazione dell'esterno svizzero e sullo sfondo lo scoramento degli emiliani per la coincidenza dell'anno successivo: anche nel 2012-13, infatti, il campionato viene inaugurato dalla rete di Stephan. A cambiare è solo chi confeziona l'assist: Pirlo la prima volta, Asamoah la seconda.



1993-94 ALESSANDRO DEL PIERO

Con 10 gol Del Piero è il re dei marcatori del confronto tra Juventus e Parma. Del resto, una seria ipoteca la mette al suo primo confronto, il 20 marzo 1994. Alessandro è poco più di un esordiente in Serie A, ha 19 anni ma la stoffa del campione è assolutamente evidente. Lo si vede nel pomeriggio del Delle Alpi, quando firma 3 delle 4 reti con le quali i bianconeri conquistano una netta vittoria. Vittima designata è il portiere Luca Bucci: la scena diventerà un classico nella carriera di Pinturicchio.



1992-93 ROBERTO BAGGIO

Si vedono Pierluigi Casiraghi e Gianluca Vialli, l'autore del gol è sepolto dal loro abbraccio. Peraltro, quello di Roberto Baggio è un appuntamento fisso: nei primi 3 Juventus-Parma va sempre in rete. E se il gol del 1992-93 non basta a ottenere la vittoria – la gara termina 2-2 -, l'azione che lo determina è un esempio di perfetta coralità: cross di Marocchi, sponda aerea di Casiraghi e conclusione al volo del numero 10.