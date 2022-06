Una lunga telenovela che sta per giungere al termine: Angel Di Maria è pronto a diventare un nuovo giocatore della Juventus. Con lui a Torino arriverà tutta la famiglia, composta dalle figlie Mia e Pia e dalla moglie. Lei, di cui si è parlato molto in queste settimane, raccontando anche di una sua voglia forte di Spagna e di un'attesa - mista a speranza - legata al Barcellona. E, invece, è proprio da lei che arriva un... nelle ore in cui si sta chiudendo il colpo, Jorgelina piazza un "segui" al profilo Instagram della Juventus. E in un attimo tutti si scatenano...Non la conoscete? Eccola nella nostra gallery!