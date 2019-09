Quello di oggi sarà il quinto confronto in Serie A tra Sassuolo e Juventus, con le neroverdi che hanno perso tre dei quattro precedenti contro le bianconere. Un unico successo delle emiliane (2-1) arrivato nell’ultimo incrocio, datato marzo 2019.



Prima della vittoria in campionato dello scorso marzo - scrive la Juve sul proprio sito ufficiale -, il Sassuolo non aveva trovato il gol contro la Juve in nessuno dei tre precedenti confronti di Serie A (sono state 11 le reti subite dalle neroverdi nei primi tre incroci).



Il Sassuolo ha vinto tre delle ultime quattro gare casalinghe di Serie A (1N), due successi nelle ultime due, e non ha mai subito più di un gol a partita nel parziale (due reti totali incassate).



La Juventus ha vinto due delle ultime quattro trasferte di campionato (1N, 1P) e tenuto la porta inviolata in due di queste, dopo aver vinto le precedenti quattro senza incassare alcun gol.



Gli ultimi otto gol casalinghi di Serie A del Sassuolo sono stati realizzati da otto giocatrici diverse e cinque di questi sono arrivati nei secondi tempi.



Quattro degli ultimi sette gol della Juventus in Serie A sono stati realizzati da Cristiana Girelli, ma solo uno in questo parziale è arrivato lontano da casa.