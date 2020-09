Attraverso un comunicato ufficiale, la Lega Serie A ha comunicato la redazione del tabellone della prossima edizione della Coppa Italia. Juventus, Atalanta, Lazio, Napoli, Roma, Inter, Milan e Sassuolo entreranno in scena solo dagli ottavi di finale in poi (in programma il 13 e il 20 gennaio 2021), prima però ci sono una foltissima schiera di squadra che si giocheranno il passaggio di quattro turni eliminatori. Chi può raggiungere la Juve agli ottavi? Guardando il tabellone (qui sotto in gallery) si passa da squadra come la Virtus Villafranca o la Salernitana a club più blasonati come Genoa e Sampdoria.