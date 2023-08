Nicolò Zaniolo alla Juventus. E' quanto scrivono in Turchia, dove si parla addirittura di prezzo record per il colpo. Così l'esterno bianconero - che qualche settimana fa ha rivelato di sperare in un acquisto da parte della società bianconera - potrebbe tornare in Italia dopo l'esperienza al Galatasaray. A riportarlo è CNNturk.com, che parla di un colpo da 30 milioni di euro più bonus. E aggiunge che al club turco sarebbe stato proposto anche il 25enne centrocampista della Juventus Locatelli. Intanto, l'allenatore Okan Buruk, prima della partita ha spiegato: "Zaniolo ha sentito un dolore all'inguine ieri durante l'allenamento tattico. Altrimenti sarebbe partito ne l'11 titolare oggi. Non c'è una situazione negativa. Ha detto che non può giocare".