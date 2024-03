Il Liverpool su Yildiz



La numero 10 per Kenan Yildiz

Arrivano notizie particolari su, alla vigilia degli impegni della Turchia, con il CT Montella che ha convocato anche il talento della Juventus per le prossime partite. Secondo quanto riportato da Fanatik, nel nuovo contratto previsto per il classe 2005 ci sarebbe anche la possibilità di dargli la maglia numero 10 , attualmente (non) indossata da Paul Pogba.Fanatik parla anche dei tanti estimatori dell'attaccante. Per il quotidiano sportivo turco, il nuovo direttore sportivo del, ha raccomandato Kenan, che seguiva dai tempi delle giovanili del Bayern Monaco.Certo, bisognerà capire quale sarà la prossima guida tecnica dei Reds. A prescindere, comunque, la Juventus ha già ribadito all'entourage del calciatore che intende assolutamente continuare con Kenan.Arriviamo quindi al tema centrale:In questo contratto è previsto un serio aumento di stipendio, nonché la possibilità di "regalare" in futuro la maglia numero 10 allo stesso Kenan. La divisa di Yildiz si candiderebbe certamente tra le più acquistate della prossima stagione...