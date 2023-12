TMW riporta quanto si dice in Turchia su Kenan, finito al centro delle voci di mercato a seguito dell'indiscrezione di un interessamento da parte dell'. "Le potenzialità di Yildiz sono conosciute sin da quando giocava con la Nazionale Under 17", sostiene il giornalista di Fanatik Çagri. "Ha giocato con l'Under 21 per un periodo limitato e Vincenzo Montella lo ha chiamato subito per la maggiore. Credo per evitare di perderlo in favore della Germania, visto che ha doppia nazionalità. Le aspettative sono altissime su di lui e le sue performance estremamente buone. Lo paragoniamo anel modo di giocare".- "Ha davvero tanto potenziale, ma deve giocare ancora un po' per mostrare cosa può fare. 40 milioni di euro è davvero molto, penso sia troppo presto per parlare di un valore monetario, non ha ancora provato niente. Aspettiamo ancora un po' e poi vedremo".- "Ha molti attaccanti e per Kenan non è così semplice trovare spazio in mezzo a così tante stelle. La Juventus dovrebbe dargli più spazio. Dopotutto, i giocatori migliorano quando giocano di più e Kenan ha necessità di diventare uno dei possibili titolari per Allegri. Non credo che la Juve lo lascerà andare facilmente, probabilmente sceglieranno di vendere i giocatori più anziani e dargli più spazio in squadra. Può anche giocare a sinistra, come trequartista e come numero nove: può essere una buona cosa per Allegri".