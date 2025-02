Dalla Turchia - Vlahovic, c'è il Fenerbahce: 'colloqui a breve con la Juventus'

AFP via Getty Images

Il futuro dipotrebbe essere in Turchia. Stando a quanto riportato da Fanatik, ilattualmente guidato da Josè Mourinho sta valutando di iniziare nei prossimi giorni i colloqui con laper l'attaccante serbo, che salvo clamorose novità lascerà Torino a fine stagione. Nel Paese a cavallo tra Europa e Asia sono convinti che il club bianconero possa accontentarsi di una cifra tra i 25 e i 30 milioni di euro per il classe 2000, che con l'approdo alla Continassa diha perso il posto da titolare nella squadra di Thiago Motta e preso ancor più consapevolezza del fatto che il suo ciclo in bianconero è sostanzialmente finito.

Vlahovic può rinnovare con la Juventus?

Quasi impossibile, dunque, che Vlahovic possa rinnovare con la Juve, che comunque dovrebbe tornare a breve a incontrare il suo entourage per fare nuovamente il punto sulla proposta per il rinnovo di contratto in scadenza nel 2026. L'idea del club era - e teoricamente è tuttora - quella di un prolungamento finalizzato a spalmare il suo alto ingaggio, idea che però non ha mai trovato grandi consensi dalle parti del giocatore. Che infatti potrebbe già essere impegnato nella ricerca di una possibile nuova squadra in vista della prossima stagione, per andare a caccia del rilancio in quella che dovrebbe essere la fase migliore della sua carriera.