Sono pronti a salutare, Andrea Barzagli e Martin Caceres. I due difensori lasciano la Juve e lasciano anche un vuoto tutto da riempire. Paratici è al lavoro per portare a casa due difensori che possano fare al caso dei bianconeri: il primo nome è quello di Benatia, che potrebbe rientrare alla base dopo i problemi avuti con Massimiliano Allegri. E poi? Poi c'è Demiral. Che la Juventus ha prelevato dal Sassuolo per 15 milioni di euro e che potrebbe anche restare nelle gerarchie bianconere. Tutto da vedere, capire, studiare. Intanto, quest'oggi il direttore sportivo Paratici è stato in Turchia. Stando a quanto raccontato da 'Fanatik', giornale di Istanbul, ci sarebbe stato un incontro con il procuratore dell'ormai ex Sassuolo.