Merih Demiral è l'uomo del momento. Dopo essere arrivato alla Juventus per 18 milioni di euro dal Sassuolo, il centrale turco è subito finito sul mercato, soprattutto in seguito all'arrivo a Torino di Matthijs de Ligt dall'Ajax. Secondo quanto riportato da Turkish Football in Turchia, oltre al Milan anche Manchester United e Atletico Madrid avrebbero richiesto il talentuoso difensore al club bianconero, che però fa muro, in particolare dopo l'infortunio di Giorgio Chiellini in questi primi giorni di allenamenti.