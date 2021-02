11









Un'offerta last minute, un colpo da chiudere all'improvviso nelle ultime ore del mercato, anche a carissimo prezzo. Il Liverpool, infatti, avrebbe presentato una super super offerta alla Juve per Merih Demiral: 50 milioni di sterline! Il corrispettivo di 57 milioni di euro circa, da versare per colui che è considerato il giusto investimento per rimpiazzare Virgil Van Dijk, fermo per oltre 7 mesi.



Stando a quanto racconta il portale turco Fanatik, infatti, il Liverpool non vorrebbe badare a spese per averlo, ma la Juventus ha chiuso la porta. Non se ne parla, almeno fino all'estate. Non vuole privarsi di Demiral ora, nonostante anche Tottenham, Leicester City e Atletico Madrid siano interessate al giocatore.