Dalla Turchia: la Juventus è ancora su Kiwior, i dettagli

un' ora fa



La Juventus prosegue la sua ricerca per i rinforzi per la rosa nel corso del mercato estivo in vista della prossima stagione. Stando a quanto riferisce il giornalista turco Ekrem Konur la Juventus sarebbe tra i tre club di Serie A interessati al difensore Jakub Kiwior che ha un passato in Serie A allo Spezia e gia era stato corteggiato dai bianconeri prima del trasferimento all'Arsenal della scorsa estate. In Serie A anche Inter e Milan sarebbero interessate al calciatore: l’Arsenal lo cederebbe a titolo definitivo per una cifra tra i 25 ed i 30 milioni di euro.