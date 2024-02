Juventus, la super offerta per Yildiz

. Un nuovo gioiellino, un talento purissimo che nemmeno 20 anni ha fatto breccia in tutti i tifosi, che in lui rivedono il potenziale per diventare un campione vero. Classe 2005, capace di creare spazi, di giocate importanti e anche di segnare, incidendo sulle gare e sul campionato. Da settimane il compagno di reparto di Dusan Vlahovic, in piena alternanza con Federico Chiesa. E non ci ha messo molto per attrarre il mercato, anzi.Come riporta il sito turco Aksam, due squadre di Premier League hanno messo gli occhi su di lui e lo hanno inserito direttamente tra le priorità di mercato. Chi sono?, squadre che sarebbero pronte a sborsare 40 milioni di euro per convincere la Juventus. Come detto, per i tifosi il 2005 è considerato come il nuovo Del Piero - suo idolo, visto che ne copia anche l'esultanza con la linguaccia - e non hanno dubbi sul voler trattenere un patrimonio del calcio.