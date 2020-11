Una foto per accendere il mercato. È quello che è successo per Hakan Calhanoglu, protagonista di uno scatto postato sui social assieme al suo compagno di nazionale Merih Demiral, nonché difensore della Juventus. Che stima molto il trequartista del Milan. Infatti, da Torino, la dirigenza bianconera osserva con attenzione la trattativa per il rinnovo tra il 10 rossonero e il Diavolo, che stenta a decollare a causa delle alte richieste del turco. Stando a quanto riportano in Turchia, l’ex Bayer Leverkusen sarebbe più intrigato dall’interesse della Juve che dalla proposta di prolungamento del Milan.