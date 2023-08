Negli ultimi giorni in casa Juve è ritornato di moda il nome di Nicolò, ora in forza al Galatasaray ma che tornerebbe di corsa in Italia. In queste ore però, sembra che la trattativa possa essere destinata ad esplodere, perchè stando a quanto emerge dalla Turchia,. Come riportato dal portale Fanatik, infatti, i bianconeri avrebbero messo sul piatto una cifra pari a, bonus inclusi. Ci sarebbero, dunque, solo 5 milioni di differenza rispetto ai 35 fissati per la clausola rescissoria, ma le sensazioni sono positive.Il Galatasaray ha trovato l'accordo con il brasiliano Tete, un esterno mancino abituato a giocare a destra. L'acquisto del brasiliano dallo Shakhtar Donetsk, potrebbe quindi diminuire lo spazio per l'ex Roma. Come ormai ripetiamo da tempo però, prima di poter affondare in entrata, alla Continassa sono concentrati sulle cessioni, a partire da quella sempre più vicina al traguardo ovvero Zakaria, ma non solo.