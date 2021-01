Wesley, l'esterno brasiliano che ieri sera ha mostrato buoni spunti ma anche diverse difficoltà difensive nell'ottavo di Coppa Italia contro il Genoa, ha attirato l'attenzione di un club straniero. Secondo i turchi di Arena61 il Trabzonspor è interessato a Wesley ed è pronto ad avanzare un'offerta alla Juventus. Un premio per le belle prestazioni messe in mostra nella formazione Under 23 allenata da Lamberto Zauli. Anzi, un altro premio, dopo la titolarità che ieri sera Andrea Pirlo gli ha concesso all'Allianz Stadium. Si attendono sviluppi.