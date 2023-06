Dopo una stagione disputata alla Juventus, il futuro di Leandro Paredes potrebbe restare ancora in Europa. Nei giorni precedenti, infatti, il Galatasaray aveva avviato dei sondaggi per capire il margine dell'operazione e non è da escludere che possa presentare un'offerta nelle prossime ore. Intanto, anche il portale turco trtspor.tr avanza questa ipotesi.