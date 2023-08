In queste ore sono rimbalzate su alcuni media turchi voci di mercato che riguardano Manuel. Il centrocampista della Juventus sarebbe finito nel mirino del Fenerbahce. Secondo un altro media turco, Sports Digitale, interrogato sulla questione Cristiano giuntoli avrebbe risposto: "Non abbiamo ricevuto nessuna offerta dal Fenerbahçe per Locatelli, niente da fare". Il procuratore del giocatore: "La notizia non é vera".