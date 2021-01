8









Dalla Turchia arriva una notizia di mercato clamorosa: Demiral starebbe considerando l'idea di lasciare la Juve. Secondo il media turco Fanatik, il centrale di difesa non sarebbe soddisfatto del minutaggio in campo, nonostante il suo pieno recupero dopo il grave infortunio dell'anno scorso. Per questo, Demiral starebbe considerando per la prima volta l'idea di lasciare Torino per trasferirsi in una squadra che gli conceda maggiori possibilità da titolare e l'opportunità di mettersi in vetrina per le convocazioni di EURO 2021. Sempre secondo Fanatik, la valutazione fatta dalla Juventus del calciatore si aggirerebbe intorno ai 50 milioni di euro. Diversi club sarebbero interessati al difensore ma la società bianconera non ha intenzione di valutare offerte con la formula del prestito con diritto di riscatto. La cessione di Demiral, quindi, avverrà solo previo pagamento cash del cartellino, in questo modo la dirigenza juventina potrebbe tornare sul mercato e trovare un sostituto del calciatore.