Potrebbe esserci una svolta nella trattativa di mercato che porterebbe Ozil a vestire la maglia della Juventus. Secondo quanto riporta Tuttosport, infatti, dalla Turchia confermerebbero un contatto tra la dirigenza bianconera e l'entourage del calciatore. Il trequartista tedesco, di origine turca, è ormai fuori dal progetto sportivo dell'Arsenal di Arteta e, pur di liberarsi del pesante ingaggio, la società inglese lo lascerebbe partire già a gennaio. La strada percorribile potrebbe essere quella del prestito semestrale, in modo che Juventus e Arsenal si possano dividere le spese del contratto del calciatore che scadrà a giugno. Ozil, pur continuando ad allearsi, non scende in campo dal 7 marzo.