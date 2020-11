Dal sito Juventus.com

"Ieri, mercoledì 18 novembre, si sono disputate le ultime gare dell'anno per le Nazionali. Coinvolte in Nations League l'Italia di Federico Bernardeschi, la Polonia di Wojciech Szczesny e la Turchia di Merih Demiral. Una vittoria e due sconfitte il bilancio.



Vince l'Italia che, con il 2-0 alla Bosnia firmato Belotti e Berardi, accede alle Finale Four di Nations League, in programma il prossimo ottobre con Francia, Spagna e Belgio. Bernardeschi è entrato in campo all'82', colpendo anche una traversa nel finale.



Nel girone degli azzurri, la Polonia di Szczesny è stata sconfitta dalla rimonta dell'Olanda nel finale, con Tek in panchina. Sconfitta anche la Turchia di Demiral (2-0 in casa dell'Ungheria): Merih in campo per tutti i 90 minuti."