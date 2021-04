. Con questa frase, estratto di un comunicato ben più ampio, la Juventus ha annunciato il rinnovo di contratto di Radu Dragusin, difensore centrale classe 2002 su cui ha scommesso per il futuro. La firma doveva arrivare entro venerdì ed è arrivata puntuale, per un matrimonio che durerà fino al 2025.- Infatti, nei mesi scorsi regnava lo stallo tra la Juve e gli agenti di Dragusin per il prolungamento del contratto, in scadenza a giugno. L’accordo tardava ad arrivare a causa delle copiose offerte di mercato, sia dalla Premier League ma soprattutto dalla Bundesliga e non solo dal Lipsia, che fiutava il colpo a parametro zero. Come riporta Calciomercato.com, sul centrale rumeno aveva fatto irruzione ilall’interno della squadra già a partire dalla prossima stagione. Dunque il problema non risiedeva nei soldi, bensì nella centralità della sua figura. Per questo. Quest’anno l’esordio in Champions e qualche prestazione da titolare in Coppa Italia, Dragusin proseguirà il suo viaggio ancora alla Juve, da protagonista e non da semplice aggregato nel museo delle meraviglie.