C'è stato un momento in cui Fabio Paratici sembrava davvero lontano dalla Juventus. E' stato a cavallo tra l'addio forzato a Maurizio Sarri e la 'promozione' di Andrea Pirlo ad allenatore della prima squadra. Ebbene, in quella finestra temporale, il capo dell'area sportiva bianconera è stato ben lontano da Torino, dalla Continassa, dal mondo Juventus. Come raccontato da Calciomercato.com, "la Roma ha davvero corteggiato Fabio Paratici, ds bianconero su cui sono emerse voci d'addio nei giorni scorsi. Ma non se ne farà nulla. "La dirigenza non si tocca", Agnelli era stato chiaro e rispetterà la parola, Paratici rimarrà al timone dell'area tecnica anche per la prossima stagione. Più coinvolto che mai, riunioni con Pirlo e non solo".



GIORNI CALDI - I giorni caldi di Paratici non lo sono semplicemente per questioni meteorologiche. Semmai, sono giorni di telefonate e trattative, di cifre in cui rientrare e di budget massimi. Il CFO ha come primo obiettivo quello di mettere a posto le due situazioni spinose: la prima riguarda Khedira, la seconda è invece tutta di Higuain. Rescissione contrattuale in arrivo, nonostante le resistenze. Poi? Si risolverà il puzzle centravanti: è quello l'obiettivo primario. Dopo settimane di Milik, occhio al nome di Lacazette.