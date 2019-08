La Juventus non pensa soltanto alla propria prima squadra, ma vuole rinforzare al meglio anche l'Under 23 di Fabio Pecchia, reduce da un ottimo esordio in Coppa Italia, con la vittoria per 2-0 contro la Pergolettese. Secondo quanto riportato da Nau.ch in Svizzera, il club bianconero sarebbe vicino all'acquisto di Nedim Bajrami, centrocampista classe '99 del Grasshoppers. Si tratterebbe di un rinforzo importante per la seconda squadra bianconera, anche se Bajrami potrebbe restare in Svizzera almeno per la prossima stagione.