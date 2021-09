In Svezia Aftonbladet ha rivolto questo attacco ad Andrea Agnelli, presidente della Juventus che ieri sera era allo stadio di Malmö per assistere alla partita di Champions League vintra 3-0 dai bianconeri:Che cosa stava facendo qui? Il suo modello di calcio non si gioca qui. Alla fine è riuscito a spazzare via un antiestetico e fastidioso granello di polvere dalla giacca e a lasciarsi alle spalle la Svezia".