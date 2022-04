"Un anno fa il mondo scopriva la Superlega, annunciata il 18 aprile e cancellata in fretta da rinunce in serie e proteste dei tifosi. Quella partita è ancora aperta - si aspetta per fine 2022 la pronuncia della Corte di giustizia Ue sulla legittimità del ruolo dell’Uefa - ma i fronti su cui sono impegnati Agnelli e la Juve sono molto ampi". Apre così la Gazzetta dello Sport, che prosegue: "Se le indagini di Perugia sul caso Suarez possono dirsi sostanzialmente chiuse - a dicembre è stata disposta l’archiviazione -, a Torino è in corso l’inchiesta Prisma, in cui i vertici Juve sono indagati per l’emissione di fatture per operazioni inesistenti e false fatturazioni per società quotate. Senza dimenticare il rosso record da 210 milioni per il bilancio Juve 2020-21 e i 119 milioni persi con la semestrale da poco approvata. In questo contesto, le due stagioni complesse con Pirlo e Allegri - uno scudetto perso e uno... quasi, due coppe per Pirlo, solo la Coppa Italia da giocare per Allegri - passano quasi in secondo piano. Quasi".