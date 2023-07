Massimiliano Allegri ha sempre dimostrato grande flessibilità, passando spesso durante la stagione da un modulo all'altro ma con una variante che spesso li accomunava. Ovvero la necessità di un elemento utilizzato come fantasista dietro le punte (o l'unico centravanti).. E proprio Paul potrebbe essere l'ago della bilancia perché Allegri non ha intenzione di rinunciare ad un giocatore che sulla trequarti possa accendere la lampadina. Il francese potrebbe essere perfetto per ricoprire quella posizione ma tutto è legato alle sue condizioni fisiche. Per questo, saranno settimane delicate e che potranno condizionare anche il mercato.Ma quali sono le alternative al numero 10 bianconero? C'è, come riferisce Tuttosport, la suggestione di Dybala, quella fatta in casa ma anche tanti possibili obiettivi dall'estero che piacciono alla coppia Giuntoli-Manna. In gallery vediamo tutti i profili seguiti.