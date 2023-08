Giovanni, intervenendo in un'intervista con 'Sky Sport', ha espresso il seguente commento: "Se a partire da ottobre Max Allegri avrà la possibilità di utilizzare Paul Pogba con costanza e stabilità, allora la Juventus, considerando anche il ritorno in forma di Dusan Vlahovic e Federico Chiesa, potrebbe essere vista come avesse effettuato un mercato 'virtuale', uno di quelli che realmente fanno la differenza."