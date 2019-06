Zinedine Zidane vuole Paul Pogba, Florentino Perez no. Questo lo scenario in casa Real Madrid per il forte centrocampista del Manchester United, dipinto da As in Spagna. Zizou avrebbe messo Pogba in cima alla propria lista dei rinforzi a centrocampo, ma il presidente non sembra disposto a soddisfare la sua richiesta, dato che preferisce acquistare Christian Eriksen dal Tottenham. E la Juventus può sorridere: ci sono proprio i bianconeri ora in pole per riportare Pogba a Torino.