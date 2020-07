EL INTER VA EN SERIO a por MESSI: sueldo astronómico .



Ancora Leo Messi contro Cristiano Ronaldo. Questa volta in Serie A. Nonostante le smentite di Beppe Marotta anche in Spagna giurano che i nerazzurri facciano sul serio per l'attaccante argentino che non vuole rinnovare il contratto con il Barcellona con questa dirigenza. Secondo El Chiringuito, i nerazzurri fanno sul serio per l'attaccante del Barça che va in scadenza nel 2021. La dirigenza dell'Inter sarebbe pronta a fare un'offerta "astronomica" per la Pulce. Lo rivedremo in Italia contro Cristiano Ronaldo?