Come raccontato da Cadena Ser, Arthur ha capito di dover lasciare il Barcellona nell'ultima riunione avuta con i vertici del club. Il centrocampista ha deciso in seguito alla spiegazione della stessa società sul possibile rinnovo di contratto tra le parti: semplicemente, Bartomeu gli ha chiarito la posizione dei blaugrana e l'impossibilità di migliorare lo stipendio in caso di permanenza. Una chiacchierata amichevole, che non ha certamente reso contento il centrocampista, sempre più a un passo dalla Juventus.